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Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих

Автор: Наталья Скороход

Португалія буде вимагати негативні тести на коронавірус від усіх мандрівників, що в'їжджають в країну. Відповідне рішення прийняв уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив, що тепер всім пасажирам, які прибувають в країну, потрібно буде показати негативний результат тесту.

Він зазначив, що нові правила пов'язані зі зростанням захворюваності в країнах Євросоюзу.

Відзначимо, що в Португалії показники вакцинації населення досить високі.

Нагадаємо, що Франція також посилює правила в'їзду. Від мандрівників вимагатимуть негативні тести на коронавірус.

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