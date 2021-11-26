Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих

Прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив, що тепер всім пасажирам, які прибувають в країну, потрібно буде показати негативний результат тесту.

Він зазначив, що нові правила пов'язані зі зростанням захворюваності в країнах Євросоюзу.

Відзначимо, що в Португалії показники вакцинації населення досить високі.