Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих

Португалія буде вимагати негативні тести на коронавірус від усіх мандрівників, що в'їжджають в країну. Відповідне рішення прийняв уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив, що тепер всім пасажирам, які прибувають в країну, потрібно буде показати негативний результат тесту.
Він зазначив, що нові правила пов'язані зі зростанням захворюваності в країнах Євросоюзу.
Відзначимо, що в Португалії показники вакцинації населення досить високі.
Нагадаємо, що Франція також посилює правила в'їзду. Від мандрівників вимагатимуть негативні тести на коронавірус.