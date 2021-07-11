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Португалия ужесточает карантин: в кафе не пустят без тестов и прививок

Автор: Наталья Скороход

В Португалии ввели новые ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Они коснулись работы кафе и ресторанов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что посетители ресторанов должны использовать цифровой сертификат ЕС на COVID-19.

Кроме того,

COVID-19.

Напомним, в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Об этом 7 июля заявили власти страны.

Ранее сообщалось о новых правилах в отелях Португалии. Туда будут заселять гостей со справками и тестами.

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