Португалия ужесточает карантин: в кафе не пустят без тестов и прививок

В Португалии ввели новые ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Они коснулись работы кафе и ресторанов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что посетители ресторанов должны использовать цифровой сертификат ЕС на COVID-19.
Кроме того,
COVID-19.
Напомним, в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Об этом 7 июля заявили власти страны.
Ранее сообщалось о новых правилах в отелях Португалии. Туда будут заселять гостей со справками и тестами.