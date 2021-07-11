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Португалія посилює карантин: в кафе не пустять без тестів і щеплень

Автор: Наталья Скороход

У Португалії ввели нові обмеження через високий рівень захворюваності коронавірусом. Вони торкнулися роботи кафе і ресторанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що відвідувачі ресторанів повинні використовувати цифровий сертифікат ЄС на COVID-19.

Крім того,

COVID-19.

Нагадаємо, в Португалії почалася четверта хвиля коронавірусу. Про це 7 липня заявила влада країни.

Раніше повідомлялося про нові правила в готелях Португалії. Туди будуть заселяти гостей з довідками і тестами.

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