Португалия ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

Правительство Португалии приняло решение изменить условия въезда для украинских путешественников. Теперь при въезде в страну необходимо предоставить негативный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, а также сертификат о полном курсе вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Португалии.
"Согласно решению Правительства Португальской Республики, с 1 декабря 2021 г. вступают в силу новые правила пересечения границы. Украина относится к странам, в отношении которых с 1 декабря Португалией применяются ограничения в соответствии с рекомендациями ЕС в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении.
На континентальную территорию Португалии въезд разрешен любым транспортом (при прибытии авиа-, наземным и морским транспортом) при предъявлении следующих документов:
Эти правила не распространяются на детей до 12 лет.
Кроме того, перед приездом в Португалию необходимо заполнить форму на сайте: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card после осуществления check-in на рейс, на котором путешественники прибывают в страну, и до посадки в самолет.
В посольстве добавили, что туристы, которые попытаться въехать в Португалию без справки о результатах теста, будут оштрафованы на сумму от 300 до 800 евро. При этом при попытке въехать в страну с фальшивыми документами, туристы будут оштрафованы и изолированы в специально отведенных помещениях для выяснения ситуации.