Португалия ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось

"Согласно решению Правительства Португальской Республики, с 1 декабря 2021 г. вступают в силу новые правила пересечения границы. Украина относится к странам, в отношении которых с 1 декабря Португалией применяются ограничения в соответствии с рекомендациями ЕС в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении.

На континентальную территорию Португалии въезд разрешен любым транспортом (при прибытии авиа-, наземным и морским транспортом) при предъявлении следующих документов:

справки об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР теста, сделанного в период не более чем за 72 часа до подачи документа, или быстрый лабораторный тест на антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до подачи документа).

европейского COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте) или украинского цифрового сертификата о полном курсе прививки вакциной Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen) или AstraZeneca (Vaxzevria) или Moderna (Spikevax) или Pfizer-BioNTech, сгенерированного в приложении "Дия" (с QR-кодом, в бумажном или в электронном варианте, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки).

Эти правила не распространяются на детей до 12 лет.

Кроме того, перед приездом в Португалию необходимо заполнить форму на сайте: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card после осуществления check-in на рейс, на котором путешественники прибывают в страну, и до посадки в самолет.

В посольстве добавили, что туристы, которые попытаться въехать в Португалию без справки о результатах теста, будут оштрафованы на сумму от 300 до 800 евро. При этом при попытке въехать в страну с фальшивыми документами, туристы будут оштрафованы и изолированы в специально отведенных помещениях для выяснения ситуации.