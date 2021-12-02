Португалія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося

Уряд Португалії прийняв рішення змінити умови в'їзду для українських мандрівників. Тепер при в'їзді в країну необхідно надати негативний ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19, а також сертифікат про повний курс вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Португалії.
"Згідно з рішенням Уряду Португальської Республіки, з 1 грудня 2021 року набувають чинності нові правила перетину кордону. Україна належить до країн, щодо яких з 1 грудня Португалією застосовуються обмеження відповідно до рекомендацій ЄС у зв'язку з епідеміологічною ситуацією", - йдеться в повідомленні.
На континентальну територію Португалії в'їзд дозволений будь-яким транспортом (при прибутті авіа -, наземним і морським транспортом) при пред'явленні наступних документів:
Ці правила не поширюються на дітей до 12 років.
Крім того, перед приїздом до Португалії необхідно заповнити форму на сайті: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card після здійснення check-in на рейс, на якому мандрівники прибувають в країну, і до посадки в літак.
У посольстві додали, що туристи, які намагаються в'їхати до Португалії без довідки про результати тесту, будуть оштрафовані на суму від 300 до 800 євро. При цьому при спробі в'їхати в країну з фальшивими документами, туристи будуть оштрафовані і ізольовані в спеціально відведених приміщеннях для з'ясування ситуації.