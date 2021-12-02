Португалія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося

"Згідно з рішенням Уряду Португальської Республіки, з 1 грудня 2021 року набувають чинності нові правила перетину кордону. Україна належить до країн, щодо яких з 1 грудня Португалією застосовуються обмеження відповідно до рекомендацій ЄС у зв'язку з епідеміологічною ситуацією", - йдеться в повідомленні.

На континентальну територію Португалії в'їзд дозволений будь-яким транспортом (при прибутті авіа -, наземним і морським транспортом) при пред'явленні наступних документів:

довідки про негативний результат тесту на COVID - 19 (ПЛР тесту, зробленого в період не більше ніж за 72 години до подачі документа, або швидкий лабораторний тест на антиген, зроблений в період не більше ніж за 48 годин до подачі документа).

Janssen Janssen AstraZeneca (Vaxzevria) або Moderna (Spikevax) або Pfizer-BioNTech, Згенерованого в додатку "Дія" (з QR-кодом, в паперовому або в електронному варіанті, за умови, що пройшло більше ніж 14 днів після останньої дози щеплення).

Ці правила не поширюються на дітей до 12 років.

Крім того, перед приїздом до Португалії необхідно заповнити форму на сайті: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card після здійснення check-in на рейс, на якому мандрівники прибувають в країну, і до посадки в літак.

У посольстві додали, що туристи, які намагаються в'їхати до Португалії без довідки про результати тесту, будуть оштрафовані на суму від 300 до 800 євро. При цьому при спробі в'їхати в країну з фальшивими документами, туристи будуть оштрафовані і ізольовані в спеціально відведених приміщеннях для з'ясування ситуації.