Последние выходные январского локдауна: как и что будет работать
С 8 по 25 января в Украине действуют жесткие карантинные ограничения. На этих выходных - 23 и 24 января - еще будет действовать локдаун, что запрещено - в материале РБК-Украина.
Что запрещено:
- работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);
- кинотеатров, театров;
- фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
- ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
- торговля непродовольственными товарами (работа непродовольственных рынков);
- развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия;
- посещение всех учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов.
Что разрешено:
- работа общественного транспорта (заполненность согласно количеству сидячих мест);
- междугородное и международное авто- авиа- и железнодорожное сообщение;
- продуктовые магазины;
- магазины с товарами личной гигиены и бытовой химией;
- аптеки и ветаптеки;
- торговля кормом для животных;
- банки;
- почтовые операторы;
- АЗС (без зон питания);
- отели (зоны общего питания будут работать только с 6:00 до 11:00)
После локдауна начинает действовать адаптивный карантин, который, в частности, позволяет работу кафе и ресторанов.
Напомним, Максим Степанов сделал заявление, что Украине удалось сбить волну коронавируса.