Последние выходные январского локдауна: как и что будет работать

С 8 по 25 января в Украине действуют жесткие карантинные ограничения. На этих выходных - 23 и 24 января - еще будет действовать локдаун, что запрещено - в материале РБК-Украина.

Что запрещено:

работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);

кинотеатров, театров;

фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

торговля непродовольственными товарами (работа непродовольственных рынков);

развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия;

посещение всех учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов.

Что разрешено:

работа общественного транспорта (заполненность согласно количеству сидячих мест);

междугородное и международное авто- авиа- и железнодорожное сообщение;

продуктовые магазины;

магазины с товарами личной гигиены и бытовой химией;

аптеки и ветаптеки;

торговля кормом для животных;

банки;

почтовые операторы;

АЗС (без зон питания);

отели (зоны общего питания будут работать только с 6:00 до 11:00)

После локдауна начинает действовать адаптивный карантин, который, в частности, позволяет работу кафе и ресторанов.

Напомним, Максим Степанов сделал заявление, что Украине удалось сбить волну коронавируса.