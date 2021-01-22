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Останні вихідні січневого локдауна: як і що буде працювати

Автор: Анастасия Рокитна

З 8 по 25 січня в Україні діють жорсткі карантинні обмеження. На цих вихідних - 23 та 24 січня - ще буде діяти локдаун, що заборонено - в матеріалі РБК-Україна.

Що заборонено:

  • робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень на винос);
  • кінотеатрів, театрів;
  • фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;
  • ТРЦ (дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
  • торгівля непродовольчими товарами (робота непродовольчих ринків);
  • розважальні, спортивні або культурні масові заходи;
  • відвідування всіх навчальних закладів будь-якої форми власності, крім дитячих садків.

Що дозволено:

  • робота громадського транспорту (заповненість відповідно до кількості сидячих місць);
  • міжміське і міжнародне авто- авіа- і залізничне сполучення;
  • продуктові магазини;
  • магазини з товарами особистої гігієни та побутовою хімією;
  • аптеки та ветаптеки;
  • торгівля кормом для тварин;
  • банки;
  • поштові оператори;
  • АЗС (без зон харчування);
  • готелі (зони загального харчування працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00).

Після локдауну починає діяти адаптивний карантин, який, зокрема, дозволяє роботу кафе та ресторанів.

Нагадаємо, Максим Степанов зробив заяву, що Україні вдалось збити хвилю коронавірусу.

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