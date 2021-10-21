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Последствия ограничений. Киевский автовокзал остался без 40% рейсов

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Киев, Четверг 21 октября 2021 11:23
Последствия ограничений. Киевский автовокзал остался без 40% рейсов Фото: автовокзал Киева остался без 40% рейсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте. Перевозчики отказались выходить на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой представителя компании-оператора Центрального автовокзала Максима Скляренко во время брифинга.

По его словам, перевозчики еще накануне вечером предупредили, что не выставят автобусы на рейсы. Теперь они собирают пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке.

В то же время на официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики.

На центральном автовокзале работает рейдовая группа Нацполиции и Госпотребслужбы. Они проверяют наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на COVID у водителей и пассажиров. Нарушений пока не было.

Представитель Госпродпотребслужбы Виктор Сергиенко пояснил РБК-Украина, что рейдовые группы сегодня вышли на официальные объекты перевозок.

"Нелегалов" же будет проверять полиция на дорогах между областями. По его словам, высаживать из автобусов пассажиров не будут, но на водителя составят протокол.

Так, за перевозку пассажиров без тестов или сертификатов им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны.

Они касаются, в частности, правил перевозок на железной дороге. Так, пассажиры должны предоставить не только билет на транспорт и паспорт, но и доказательство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Ранее РБК-Украина также сообщало о ситуацию на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

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