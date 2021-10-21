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Наслідки обмежень. Київський автовокзал залишився без 40% рейсів

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 11:23
Наслідки обмежень. Київський автовокзал залишився без 40% рейсів Фото: автовокзал Києва залишився без 40% рейсів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Центральний автовокзал в Києві (Деміївка) втратив 40% рейсів в перший ранок нових обмежень на транспорті. Перевізники відмовилися виходити на маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням представника компанії-оператора Центрального автовокзалу Максима Скляренка під час брифінгу.

За його словами, перевізники ще напередодні ввечері попередили, що не виставлять автобуси на рейси. Тепер вони збирають пасажирів неподалік, за територією вокзалу, на нелегальній стоянці.

Водночас на офіційному автовокзалі залишилися переважно міжнародні перевізники.

На Центральному автовокзалі працює рейдова група Нацполіції і Держпродспоживслужби. Вони перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або негативних тестів на COVID у водіїв і пасажирів. Порушень поки не було.

Представник Держпродспоживслужби Віктор Сергієнко пояснив РБК-Україна, що рейдові групи сьогодні вийшли на офіційні об'єкти перевезень.

"Нелегалів" же буде перевіряти поліція на дорогах між областями. За його словами, висаджувати з автобусів пасажирів не будуть, але на водія складуть протокол.

Так, за перевезення пасажирів без тестів або сертифікатів їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів всередині країни.

Вони стосуються, зокрема, правил перевезень на залізниці. Так, пасажири повинні надати не тільки квиток на транспорт та паспорт, але й доказ про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.

Раніше РБК-Україна вже повідомляло про ситуацію на Центральному залізничному вокзалі столиці.

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