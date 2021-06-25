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Послы G7 пообещали помочь Украине с вакцинацией от COVID

Автор: РБК-Украина

Послы стран "Большой семерки" провели встречу с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. В ходе встречи подтвердили свое обязательство помочь Украине с реализацией программы вакцинации населения от коронавируса и поддержать восстановление страны после пандемии.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свое обязательство помочь Украине реализовать свою программу вакцинации и поддержать восстановление после пандемии Covid-19", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что послы заслушали четкие планы министра по реформе здравоохранения, направленной на улучшение качества медицинской помощи и результатов для украинских пациентов.

Также послы "Большой семерки" приветствовали шаги, предпринятые для повышения прозрачности и эффективности закупок в сфере здравоохранения за счет расширения полномочий независимого Центрального агентства по закупкам.

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посолG7ВакцинацияКоронавирус