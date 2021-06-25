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Посли G7 пообіцяли допомогти Україні з вакцинацією від COVID

Автор: РБК-Україна

Посли країн "Великої сімки" провели зустріч з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. В ході зустрічі підтвердили своє зобов'язання допомогти Україні з реалізацією програми вакцинації населення від коронавірусу і підтримати відновлення країни після пандемії.

Про це йдеться в повідомленні послів G7 у Twitter.

"Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили своє зобов'язання допомогти Україні реалізувати свою програму вакцинації і підтримати відновлення після пандемії Covid-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що посли заслухали чіткі плани міністра щодо реформи охорони здоров'я, спрямованої на поліпшення якості медичної допомоги та результатів для українських пацієнтів.

Також посли "Великої сімки" вітали кроки, зроблені для підвищення прозорості та ефективності закупівель у сфері охорони здоров'я за рахунок розширення повноважень незалежного Центрального агентства із закупівель.

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посолG7ВакцинаціяКоронавірус