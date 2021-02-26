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Посол Украины в ЕС не исключает регистрации российской вакцины в Евросоюзе

Автор: Анастасия Рокитна

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий не исключает, что российскую вакцину от коронавируса - Sputnik V - могут зарегистрировать в Евросоюзе. Хотя, по его словам, в этом препарате 20% - лечебные вещества, а 80% - дезинформация.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".

Он отметил, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь в Москве, выразил надежду, что ЕС вскоре зарегистрирует российскую вакцину.

"Не исключаю этого (регистрации вакцины в ЕС , - ред.)... Тем не менее, если эта вакцина пройдет сертификацию в ЕС, а в Венгрии уже выдали разрешение на ее применение, то я не вижу оснований для того, чтобы Евросоюз отказался от регистрации препарата с РФ”, - сказал Точицкий.

Он отметил, что для Украины главным арбитром в этой ситуации должен оставаться ВОЗ.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лян была удивлена стратегией России относительно вакцинации от COVID. В частности, почему Россия предлагает свою вакцину "Спутник V", когда в самой стране недостаточно вакцинированных.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки российской вакцины от коронавируса. Для этого необходимо, чтобы с соответствующей инициативой выступили страны Евросоюза.

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Новости Украины ВакцинаРоссийская Федерация
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