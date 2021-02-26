Посол України в ЄС не виключає реєстрації російської вакцини в Євросоюзі

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький не виключає, що російську вакцину від коронавірусу - Sputnik V - можуть зареєструвати в Євросоюзі. Хоча, за його словами, у цьому препараті 20% - лікувальні речовини, а 80% - дезінформація.

Він зазначив, що раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, перебуваючи у Москві, висловив сподівання, що ЄС невдовзі зареєструє російську вакцину.

"Не виключаю цього (реєстрації вакцини в ЄС , - ред.)... Тим не менш, якщо ця вакцина пройде сертифікацію у ЄС, а в Угорщині вже видали дозвіл на її застосування, то я не бачу підстав для того, щоб Євросоюз відмовився від реєстрації препарату із РФ”, - сказав Точицький.

Він зазначив, що для України головним арбітром у цій ситуації має залишатися ВООЗ.