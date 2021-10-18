Постковидный синдром может длится год: симптомы

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни", - рассказал Черенок.

По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть:

затруднение дыхания,

нарушение сна,

одышка,

трудности при концентрации внимания и т. д.

"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", - резюмировал Черенок.