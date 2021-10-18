Постковідний синдром може тривати рік: симптоми

"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (не були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися місяці, півроку, рік після перенесеної хвороби", - розповів Черенок.

За його словами, симптомами постковідного синдрому можуть бути:

утруднення дихання,

порушення сну,

задишка,

труднощі при концентрації уваги і т. д.

"Тому краще щепитися і не допускати цієї патології", - резюмував Черенок.