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Постковідний синдром може тривати рік: симптоми

Автор: Марія Кучерявець

Люди, які захворіли на коронавірус і при цьому не були вакциновані частіше хворіють на постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року та має низку симптомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євгенія Черенка під час брифінгу.

"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (не були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися місяці, півроку, рік після перенесеної хвороби", - розповів Черенок.

За його словами, симптомами постковідного синдрому можуть бути:

  • утруднення дихання,
  • порушення сну,
  • задишка,
  • труднощі при концентрації уваги і т. д.

"Тому краще щепитися і не допускати цієї патології", - резюмував Черенок.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниПандемія коронавірусуПостковідний синдром