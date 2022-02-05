Постковидный синдром: что это такое и как его преодолеть

Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, включая молодых людей и детей.

При этом такой диагноз могут поставить только в том случае, если пациент не имеет других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся нарушения.

Симптомы постковидного синдрома

У постковидного синдрома довольно много симптомов, однако основными из них являются:

слабость,

истощение,

продолжительный кашель,

одышка,

потеря обоняния и вкуса,

нарушение сна,

тревожность,

нарушение сна,

депрессия,

головная боль,

суставный синдром,

выпадение волос.

Симптомы могут присутствовать у человека от 5 до 12 недель и дольше после перенесенной болезни. Однако в некоторых случаях синдром может продолжаться до года.

Как преодолеть постковидный синдром

Для того чтобы преодолеть синдром, врачи рекомендуют придерживаться общих правил здорового образа жизни. В частности,