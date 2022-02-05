Постковидный синдром: что это такое и как его преодолеть

После того как человек переболел COVID-19 некоторые симптомы могут оставаться в течении продолжительного времени, которые могут продолжать негативно влиять на человека. Это явление получило название постковидный синдром.
Подробнее о симптомах постковидного синдрома и как его преодолеть - в материале РБК-Украина.
Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, включая молодых людей и детей.
При этом такой диагноз могут поставить только в том случае, если пациент не имеет других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся нарушения.
У постковидного синдрома довольно много симптомов, однако основными из них являются:
Симптомы могут присутствовать у человека от 5 до 12 недель и дольше после перенесенной болезни. Однако в некоторых случаях синдром может продолжаться до года.
Для того чтобы преодолеть синдром, врачи рекомендуют придерживаться общих правил здорового образа жизни. В частности,
Напомним, ученные США считают, что коронавирус может несколько месяцев оставаться в организме человека.
Больше о так называемом "затяжном COVID" вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он угрожает".