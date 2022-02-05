Постковідний синдром: що це таке і як його подолати

Після того як людина перехворіла COVID-19 деякі симптоми можуть залишатися протягом тривалого часу, які можуть продовжувати негативно впливати на людину. Це явище отримало назву постковідний синдром.
Детальніше про симптоми постковідного синдрому і як його подолати - в матеріалі РБК-Україна.
Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно або в легкій формі, включаючи молодих людей і дітей.
При цьому такий діагноз можуть поставити тільки в тому випадку, якщо пацієнт не має інших захворювань, які могли б пояснити з'явилися порушення.
У постковідного синдрому досить багато симптомів, проте основними з них є:
Симптоми можуть бути присутніми у людини від 5 до 12 тижнів і довше після перенесеної хвороби. Однак в деяких випадках синдром може тривати до року.
Для того, щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя. Зокрема,
Нагадаємо, вчені США вважають, що коронавірус може декілька місяців залишатися в організмі людини.
Більше про так званий "затяжний COVID" ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".