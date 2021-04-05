"Постковидный" синдром: врач назвал симптомы

"Постковидный синдром" или продолжительность проявлений симптомов COVID-19 , может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, сообщает пресс-служба Минздрава .

"Хотя по состоянию на сегодняшний день нет четких рекомендаций медицинского лечения постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну", - отметил врач.

Наиболее типичными и частыми жалобами пациентов являются:

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