"Постковідний" синдром: лікар назвав симптоми

"Постковідний синдром" або тривалість проявів симптомів COVID-19, може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку дихальної, серцево-судинної та нервової систем організму людини.
Про це заявив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, повідомляє прес-служба МОЗ.
Найбільш типовими й частими скаргами пацієнтів є:
"Хоча станом на сьогодні немає чітких рекомендацій медичного лікування постковідного стану, проте більшість рекомендацій ЄС та США зводяться до відновлювальної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування та нормального сну", - зазначив лікар.
Нагадамо, в Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, сьогодні в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібна спецперепустка.