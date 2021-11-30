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Повторные вспышки заболевания в Украине могут вызвать два фактора: в KSE назвали какие

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 11:45
Повторные вспышки заболевания в Украине могут вызвать два фактора: в KSE назвали какие Фото: повторные вспышки заболевания в Украине могут вызвать два фактора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Есть несколько факторов, которые могут вызвать повторные вспышки заболеваний в Украине. Это появление нового штамма "Омикрон" и сезонность гриппоподобных болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время онлайн-брифинга.

"Мы продолжаем подчеркивать, что внешние угрозы - появление потенциально опасного штамма "Омикрон", сезонность гриппоподобных заболеваний (традиционно начинается с начала каждого года - соответственно с января 2022 года может начаться эта сезонность). Это все те факторы, которые могут влиять на повторные вспышки заболевания, включая и в Украине", - рассказал эксперт.

Напомним, по данным KSE, по состоянию на конец ноября Украина начала проходить пик нынешней волны COVID-19. В частности, в больницах за неделю количество госпитализированных снизилось на 14%

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