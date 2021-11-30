Повторные вспышки заболевания в Украине могут вызвать два фактора: в KSE назвали какие

Фото: повторные вспышки заболевания в Украине могут вызвать два фактора (Виталий Носач, РБК-Украина)

Есть несколько факторов, которые могут вызвать повторные вспышки заболеваний в Украине. Это появление нового штамма "Омикрон" и сезонность гриппоподобных болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время онлайн-брифинга.

"Мы продолжаем подчеркивать, что внешние угрозы - появление потенциально опасного штамма "Омикрон", сезонность гриппоподобных заболеваний (традиционно начинается с начала каждого года - соответственно с января 2022 года может начаться эта сезонность). Это все те факторы, которые могут влиять на повторные вспышки заболевания, включая и в Украине", - рассказал эксперт.