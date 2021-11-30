Повторні спалахи захворювання в Україні можуть спричинити два фактори: у KSE назвали які

Фото: повторні спалахи захворювання в Україні можуть спричинити два фактори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Є декілька факторів, які можуть спричинити повторні спалахи захворювань в Україні. Це поява нового штаму "Омікрон" та сезонність грипоподібних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка під час онлайн-брифінгу.

"Ми продовжуємо наголошувати, що зовнішні загрози - поява потенційно небезпечного штаму "Омікрон", сезонність грипоподібних захворювань (традиційно починається з початку кожного року - відповідно з січня 2022 року може початись ця сезонність). Це всі ті фактори, які можуть впливати на повторні спалахи захворювання, включаючи і в Україні", - розповів експерт.