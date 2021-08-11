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Не повышает риск выкидыша: в США призвали беременных вакцинироваться

Автор: Сергей Пышкин

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают беременных женщин вакцинироваться против коронавируса. Согласно старым и новым данным наблюдения, прививка не влияет на риск выкидыша.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам руководителя группы готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования в отделе репродуктивного здоровья CDC Саши Эллингтон, сегодня вакцинация среди беременных женщин является очень низкой, поскольку лишь 23% получили хотя бы одну дозу препарата.

Как отмечают в федеральном агентстве, беременность увеличивает риск осложнений во время болезни коронавирусом, а заболевание, со своей стороны, повышает риск преждевременных родов.

CDC призывает к вакцинации всех людей старше 12 лет, беременных женщин, женщин находящихся в периоде грудного вскармливания и тех, кто сегодня пытается забеременеть.

"Мы знаем что распространяются мифы, которые связаны с фертильностью. Они не основаны на каких-либо доказательствах. Нет никаких научных доказательств, подтверждающих это", - добавила Эллингтон.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинацияКоронавирусПандемия коронавируса