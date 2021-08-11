Не підвищує ризик викидню: в США закликали вагітних вакцинуватися

За словами керівника групи готовності до надзвичайних ситуацій і реагування у відділі репродуктивного здоров'я CDC Саші Еллінгтон, сьогодні вакцинація серед вагітних жінок є дуже низькою, оскільки лише 23% отримали хоча б одну дозу препарату.

Як відзначають у федеральному агентстві, вагітність збільшує ризик ускладнень під час хвороби на коронавірус, а захворювання, зі свого боку, підвищує ризик передчасних пологів.

CDC закликає до вакцинації усіх людей старше 12 років, вагітних жінок, жінок які перебувають на періоді грудного вигодовування й тих, хто сьогодні намагається завагітніти.

"Ми знаємо що поширюються міфи, які пов'язані з фертильністю. Вони не засновані на будь-яких доказах. Немає ніяких наукових доказів, що підтверджують це", - додала Еллінгтон.