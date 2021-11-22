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Правила "желтой" зоны карантина изменят: в Минздраве рассказали детали

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения разрабатывает изменения в правила "желтой" зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить базовый курс вакцинации, чтобы избежать ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Сейчас Министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - рассказал Ляшко.

Отметим, что ранее в регионах "желтой" зоны карантина достаточно получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.

Кроме того, в "желтой" зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция, а также вводится ряд правил для бизнеса.

В частности, массовые мероприятия можно проводить при условии - один человек на 4 квадратных метра. Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах - один человек на 10 кв. м.

Напомним, также глава Минздрава назвал две области, в которых стабилизировались показатели по распространению коронавируса, из-за чего они покидают "красную" зону.

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