Правила зон карантину змінили. "Жовтий" рівень будуть вводити відразу на всю країну: коли та як
Уряд вніс зміни до правил введення кольорових зон адаптивного карантину. Зокрема, тепер "зелена" та "жовта" зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України.
"Помаранчева" та "червона" зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, залежно від епідемічної ситуації там.
Коли вводитимуть "жовтий" рівень
У "жовту" зону вся територія країни потраплятиме, якщо протягом 3 днів поспіль на всій території буде фіксуватися одна з ознак:
- кількість виявлених нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більше ніж 75;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена) - більше як 4 відсотки;
- кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше ніж 300;
- наявність підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
"Жовтий" рівень епідемічної безпеки буде вводитися державною комісією ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров’я.
Якщо ситуація нормалізується та зберігатиметься протягом 7 днів поспіль, то країна повернеться до "зеленої" зони.
Які обмеження діють в "жовтій" зоні
У разі введення "жовтого" рівня на всій території країни будуть запроваджуватися наступні обмеження:
- обов'язковий масковий режим та соціальна дистанція;
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території;
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.
Нагадаємо, сьогодні уряд продовжив дію карантину до 31 серпня, але з послабленнями. Зокрема, в Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції
Крім того, від українців тепер не будуть вимагати ПЛР-тест на кордоні.