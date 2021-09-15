Правительство Великобритании разработало "план Б" для борьбы с COVID-19 на зиму

Правительство Великобритании разработало запасной план для борьбы с COVID-19. Правда, его осуществят этой зимой в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о планах страны на осень и зиму, когда заболеваемость коронавирусом может увеличиться. По его словам, правительство надеется, что Великобритании удастся избежать изоляции и карантина за счет вакцинации, однако разработало "план Б" на случай, если ситуация ухудшится.

Ухудшением ситуации будут считать появление штамма вируса, который устойчив к вакцинам. Также "план Б" будет применяться, если увеличится число госпитализированных пациентов в больницах и смертность от коронавируса.

В худшем случае власти Великобритании планируют вернуть такие ограничения, как ношение масок, работа из дома, внедрение обязательных сертификатов вакцины для ночных клубов, помещений с более чем 500 посетителями, ограничение на посетителей в спортзалах, на стадионах. Также жители Великобритании будут получать сообщение там, где уровень риска повысился и следует проявлять больше осторожности.

Пока ситуация с заболеваемостью не ухудшилась, в стране планируют вакцинировать как можно больше людей. Также правительство делает ставку на бустерные дозы вакцины.