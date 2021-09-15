Уряд Великобританії розробив "план Б" для боротьби з COVID-19 на зиму

Уряд Великобританія розробило запасний план для боротьби з COVID-19. Правда, його здійснять цієї зими в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів про плани країни на осінь і зиму, коли захворюваність коронавірусом може збільшитися. За його словами, уряд сподівається, що Великобританії вдасться уникнути ізоляції й карантину за рахунок вакцинації, проте розробив "план Б" на випадок, якщо ситуація погіршиться.

Погіршенням ситуації вважатимуть появу штаму вірусу, який стійкий до вакцин. Також "план Б" буде застосовуватися, якщо збільшиться число госпіталізованих пацієнтів в лікарнях та смертність від коронавірусу.

У гіршому випадку влада Великобританії планує повернути такі обмеження, як носіння масок, робота з дому, впровадження обов'язкових сертифікатів вакцини для нічних клубів, приміщень з більш ніж 500 відвідувачами, обмеження на відвідувачів в спортзалах, на стадіонах. Також жителі Великобританії будуть отримувати повідомлення там, де рівень ризику підвищився і слід проявляти більше обережності.

Поки ситуація із захворюваністю не погіршилася, в країні планують вакцинувати якомога більше людей. Також уряд робить ставку на бустерні дози вакцини.