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"Предпосылок нет": эксперт о сроках завершения COVID-волны в Украине

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 18:47
"Предпосылок нет": эксперт о сроках завершения COVID-волны в Украине Фото: предпосылок завершения волны коронавирус в Украине пока нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня говорить о сроках завершения волны штамма "Омикрон" в Украине рано. Однако ее сроки будут зависеть от соблюдения карантина и мер, которые предпринимает власть для преодоления этой волны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

"Сегодня предпосылок к тому, что эта волна закончится, еще нет. Поэтому волна еще будет продолжаться. Но сколько это будет месяц, два или три, будет зависеть от того, какие меры будут применяться. Если все будет, как сейчас, то еще не скоро волна закончится", - пояснила она.

По словам Чумаченко, вводить жесткие карантинные правила сейчас не нужно, в то же время необходимо провести разъяснительную работу с населением.

"Людям нужно разъяснять, что при малейших симптомах нужно остаться дома и работать дистанционно, чтобы не заражать других людей... Ну и конечно нужно соблюдать дистанцию и носить маски", - сказала профессор.

Кроме того, как отметила эксперт, необходимо вакцинироваться, а тем кто уже получил две прививки, необходимо получить бустерную дозу.

"Если люди думают, что если пренебрегать правилами, то все само прекратится, то этого не случится", - резюмировала она.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозируют, что в Украине будут фиксировать до 60 тысяч новых случаев в сутки.

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