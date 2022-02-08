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"Передумов немає": експерт про терміни завершення COVID-хвилі в Україні

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 18:47
"Передумов немає": експерт про терміни завершення COVID-хвилі в Україні Фото: передумов завершення хвилі коронавірусу в Україні поки немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні говорити про терміни завершення хвилі штаму "Омікрон" в Україні зарано. Однак її терміни будуть залежати від дотримання карантину та заходів, які вживає влада для подолання цієї хвилі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

"Сьогодні передумов до того, що ця хвиля закінчиться, ще немає. Тому хвиля ще триватиме. Але скільки це буде, місяць, два або три, буде залежати від того, які заходи будуть застосовуватися. Якщо все буде, як зараз, то ще не скоро хвиля закінчиться", - пояснила вона.

За словами Чумаченко, вводити жорстких карантинних правил зараз не потрібно, водночас необхідно провести роз'яснювальну роботу з населенням.

"Людям потрібно роз'яснювати, що при найменших симптомах потрібно залишатися вдома і працювати дистанційно, щоб не заражати інших людей... Ну і звичайно потрібно дотримуватися дистанції і носити маски", - сказала професор.

Крім того, як зазначила експерт, необхідно вакцинуватися, а тим хто вже отримав два щеплення, необхідно отримати бустерну дозу.

"Якщо люди думають, що якщо нехтувати правилами, то все саме припиниться, - то цього не трапиться", - резюмувала вона.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що в Україні будуть фіксувати до 60 тисяч нових випадків на добу.

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