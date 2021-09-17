Представитель Кабмина в ВР заболел коронавирусом, он в реанимации

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук находится в реанимации. Он заболел коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Как заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия в ходе брифинга в перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19", - сказал Арахамия.
Ранее сообщалось, что у спикера ВР Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре.