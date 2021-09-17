Представник Кабміну у ВР захворів коронавірусом, він у реанімації

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук перебуває в реанімації. Він захворів коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Як заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія в ході брифінгу в перед засіданням комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19", - сказав Арахамія.
Раніше повідомлялося, що у спікера ВР Дмитра Разумкова виявили коронавірус, незважаючи на те, що він хворів ним минулого року в листопаді.