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Представник Кабміну у ВР захворів коронавірусом, він у реанімації

Автор: Инна Собора

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук перебуває в реанімації. Він захворів коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія в ході брифінгу в перед засіданням комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19", - сказав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що у спікера ВР Дмитра Разумкова виявили коронавірус, незважаючи на те, що він хворів ним минулого року в листопаді.

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