Представник Кабміну у ВР захворів коронавірусом, він у реанімації

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук перебуває в реанімації. Він захворів коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Як заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія в ході брифінгу в перед засіданням комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

"Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19", - сказав Арахамія.