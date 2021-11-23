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Премьер Франции заразился COVID после переговоров в Брюсселе

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Франция, Вторник 23 ноября 2021 09:37
Премьер Франции заразился COVID после переговоров в Брюсселе Фото: премьер-министр Франции Жан Кастекс заболел коронавирусом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заразился коронавирусом после рабочего визита в Бельгию в понедельник, 22 ноября. В связи с этим глава правительства Бельгии Александер де Кроо, а также еще четверо бельгийских министров ушли на самоизоляцию после переговоров с инфицированным политиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кастекс получил положительный результат теста на COVID-19 22 ноября. Он узнал о заражении через несколько часов после возвращения из Бельгии, где находился с рабочим визитом.

После этого премьер-министр Бельгии, министры иностранных дел, обороны, юстиции и внутренних дел страны ушли на самоизоляцию. Это связано с тем, что они встречались с инфицированным премьером на переговорах в Брюсселе.

В течении 10 дней французский премьер-министр будет выполнять свои обязанности дистанционно. Но в то же время нет информации, имеет ли Кастекс какие-либо симптомы короонавируса.

Также известно, что в понедельник заболевание COVID-19 подтвердилось у одной из дочерей Александера де Кроо.

Напомним, депутат Киевского городского совета и экс-мэр Киева Александр Омельченко заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице с поражением легких.

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