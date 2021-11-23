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Прем'єр Франції заразився COVID після переговорів у Брюсселі

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Франція, Вівторок 23 листопада 2021 09:37
Прем'єр Франції заразився COVID після переговорів у Брюсселі Фото: прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс захворів на коронавірус (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заразився коронавірусом після робочого візиту до Бельгії у понеділок, 22 листопада. У зв'язку з цим глава уряду Бельгії Александер де Кроо, а також ще четверо бельгійських міністрів пішли на самоізоляцію після переговорів з інфікованим політиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кастекс отримав позитивний результат тесту на COVID-19 22 листопада. Він дізнався про зараження через кілька годин після повернення з Бельгії, де перебував із робочим візитом.

Після цього прем'єр-міністр Бельгії, міністри іноземних справ, оборони, юстиції та внутрішніх справ країни пішли на самоізоляцію. Це пов'язано з тим, що вони зустрічалися з інфікованим прем'єром на переговорах у Брюсселі.

Протягом 10 днів французький прем'єр-міністр виконуватиме свої обов'язки дистанційно. Але в той же час немає інформації, чи має Кастекс якісь симптоми короонавірусу.

Також відомо, що у понеділок захворювання на COVID-19 підтвердилося в однієї з дочок Александера де Кроо.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради та екс-мер Києва Олександр Омельченко заразився коронавірусом. Наразі він перебуває у лікарні з ураженням легень.

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