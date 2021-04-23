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Премьер Литвы: тем, кто ждет вакцину "Спутник V", придется выбирать другую

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что многие жители ее страны откладывают вакцинацию, ожидая поставок российского препарата "Спутник V". Однако Литва не планирует ввозить вакцину с РФ.

Об этом пишет Delfi.

Глава правительства в пятницу посетила центры вакцинации. Министр признала, что в некоторых регионах жители надеются получить российскую вакцину "Спутник V", однако, Шимоните подчеркнула, что они ее не дождутся.

"Некоторые люди ждут вакцину "Спутник". Эти люди не против прививок - значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать "Спутник", не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили через ЕС", - сказала Шимоните.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах ЕС не ранее конца 2021 года.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

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