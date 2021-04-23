Прем'єр Литви: тим, хто чекає вакцину "Супутник V", доведеться вибирати іншу

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що багато жителів її країни відкладають вакцинацію, чекаючи поставок російського препарату "Супутник V". Однак Литва не планує ввозити вакцину з РФ.
Про це пише Delfi.
Глава уряду в п'ятницю відвідала центри вакцинації. Міністр визнала, що в деяких регіонах жителі сподіваються отримати російську вакцину "Супутник V", однак, Шимоніте підкреслила, що вони її не дочекаються.
"Деякі люди чекають вакцину "Супутник". Ці люди не проти щеплень - значить, їх можна переконати прищеплюватися, але Литовська Республіка не має наміру закуповувати "Супутник", не має наміру замовляти його, ми будемо прищеплювати тими вакцинами, які закупили через ЄС", - сказала Шимоніте.
Раніше повідомлялося, що "Супутник V" при схваленні Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА) з'явиться в країнах ЄС не раніше кінця 2021 року.
Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що переговори щодо постачання російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА).