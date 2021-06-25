Премьер-министр Италии сомневается в одобрении вакцины "Спутник V" в ЕС

Стоит отметить, что EMA должно было вынести свое решение относительно российского препарата еще в мае, или в июне. Однако, одобрение было отложено, потому что производители "Спутника V" не успели продоставить данные препарата до 10 июня.

"Российская вакцина "Спутник V" никогда не получала одобрение от EMA и, возможно, никогда не получит", - отметил премьер-министр Италии.

В частности, Марио Драги заявил о недостаточной эффективности китайского препарата Sinovac. Согласно результатам исследования в апреле, Sinovac имеет наименьшую эффективность в предотвращении болезни после первой дозы.

"Китайская вакцина ... показала себя неадекватно. Вы можете убедиться в этом из опыта Чили во время борьбы с эпидемией", - заявил Марио Драги в ходе беседы с Репорт после саммита ЕС.