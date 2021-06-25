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Прем’єр-міністр Італії сумнівається у схваленні "Супутник V" в ЄС

Автор: РБК-Україна

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сумнівається у тому, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить російську вакцину "Супутник V". Голова уряду також негативно висловився стосовно ефективності китайського препарату Sinovac.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Варто відзначити, що EMA повинно було винести своє рішення щодо російської вакцини ще в травні, або в червні. Однак, схвалення було відкладено, через те, що виробники "Супутника V" не встигли надати дані препарату до 10 червня.

"Російська вакцина "Супутник V" ніколи не отримувала схвалення від EMA і, можливо, ніколи не отримає", - відзначив прем’єр-міністр Італії.

Зокрема, Маріо Драгі заявив про недостатню ефективність китайського препарату Sinovac. Відповідно до результатів дослідження у квітні, Sinovac має найменшу ефективність в запобіганні хвороби після першої дози.

"Китайська вакцина ... показала себе неадекватно. Ви можете переконатися в цьому з досвіду Чилі під час боротьбі з епідемією", - заявив Маріо Драгі під час розмови з репортами після саміту ЄС.

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Російська ФедераціяІталіяВакцинаспутникCOVID-19Коронавірус