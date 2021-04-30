Превышает утвержденный срок: Испания увеличила интервал между дозами вакцины AstraZeneca

Испания стала первой страной, которая отклонилась от разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и продвигает "использование не по назначению", которое не будет одобрено регулятором и возложит ответственность за возможные побочные эффекты на отдельные страны.

По словам Министерства здравоохранения, продление срока действия разрешения дает властям дополнительную передышку для определения наиболее безопасного способа применения вакцины.

Испания первоначально делала прививки препаратом AstraZeneca основным работникам в возрасте 18-65 лет, а затем разрешила вводить вакцину только людям старше 60 лет из-за опасений по поводу образования тромбов у более молодых людей.

Одобрение EMA на вакцину основано на том, что вторая доза вводится между четырьмя и 12 неделями после первой. Интервал в 16 недель не был протестирован ни в одном испытании.

Такой шаг испанских властей по ограничению использования вакцины вызвал широкую неопределенность и привел к тому, что некоторые молодые люди, уже получившие первую дозу, лишились возможности получить вторую.

Увеличив интервал между дозами, власти смогут оценить результаты испытаний по смешиванию различных вакцин, прежде чем решить, будут ли эти группы получать вторую прививку препаратом AstraZeneca или другой вакциной.