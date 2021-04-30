Перевищує затверджений термін: Іспанія збільшила інтервал між дозами вакцини AstraZeneca

Іспанія стала першою країною, яка відхилилася від дозволу Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і просуває "використання не за призначенням", яке не буде схвалено регулятором і покладе відповідальність за можливі побічні ефекти на окремі країни.

За словами Міністерства охорони здоров'я, продовження терміну дії дозволу дає владі додатковий перепочинок для визначення найбільш безпечного способу застосування вакцини.

Іспанія спочатку робила щеплення препаратом AstraZeneca основним працівникам у віці 18-65 років, а потім дозволила вводити вакцину тільки людям старше 60 років через побоювання з приводу утворення тромбів у більш молодих людей.

Схвалення EMA на вакцину засноване на тому, що друга доза вводиться між чотирма і 12 тижнями після першої. Інтервал в 16 тижнів не був протестований ні в одному випробуванні.

Такий крок іспанської влади щодо обмеження використання вакцини викликав широку невизначеність і призвів до того, що деякі молоді люди, які вже отримали першу дозу, втратили можливість отримати другу.

Збільшивши інтервал між дозами, влада зможе оцінити результати випробувань по змішуванню різних вакцин, перш ніж вирішити, чи будуть ці групи отримувати другу щеплення препаратом AstraZeneca або іншою вакциною.