Президент Аргентины заболел коронавирусом после "Спутника V"

Такую нерадостную новость президент сообщил на своей странице в Twitter рано утром в субботу. Коронавирус застал его сразу после празднования 62-летия в пятницу.

Фернандес сообщил, что у него наблюдается температура

Фернандес.

Также издание отмечает, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован от коронавируса вакциной "Спутник V", произведенной российской лабораторией "Гамалея".