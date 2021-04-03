Президент Аргентини захворів коронавірусом після "Супутнику V"

Таку нерадісну новину президент повідомив на своїй сторінці в Twitter рано вранці в суботу. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п'ятницю.

Фернандес повідомив, що у нього спостерігається температура

Фернандес.

Також видання зазначає, що 21 січня президент Аргентини був вакцинований проти коронавірусу вакциною "Супутник V", виробленою російською лабораторією "Гамалія".