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Президент Аргентини захворів коронавірусом після "Супутнику V"

Автор: РБК-Україна

Президент Аргентини Альберто Фернандес захворів коронавірусом. Зараз він знаходиться на ізоляції та очікує остаточного результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Таку нерадісну новину президент повідомив на своїй сторінці в Twitter рано вранці в суботу. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п'ятницю.

Фернандес повідомив, що у нього спостерігається температура

Фернандес.

Також видання зазначає, що 21 січня президент Аргентини був вакцинований проти коронавірусу вакциною "Супутник V", виробленою російською лабораторією "Гамалія".

Нагадаємо, вакцинація "Супутником V" виявилася провальною і в Москві. Там після щеплення тисячі людей заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Литва виступила проти визнання російської вакцини в паспортах вакцинації ЄС.

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Новини України Вакцина від коронавірусу
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