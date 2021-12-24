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Президент Черногории заболел COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на COVID-19. У него легкие симптомы заболевания, он чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Черногории.

Накануне глава балканской страны контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом.

"В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет выполнять свои обычные президентские обязанности", - говорится в сообщении.

Президента Черногории вакцинировали против COVID-19 в августе прошлого года. С начала пандемии в стране с 620 000 населения зарегистрировали почти 162 000 случаев коронавируса, 2 385 из которых оказались смертельными.

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Черногория