RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Чорногорії захворів на COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Президент Чорногорії Міло Джуканович отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У нього легкі симптоми захворювання, він почувається добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Чорногорії.

Напередодні глава балканської країни контактував з людиною, інфікованою коронавірусом.

"Відповідно до епідеміологічних заходів він знаходиться в самоізоляції, звідки буде виконувати свої звичайні президентські обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Президента Чорногорії вакцинували проти COVID-19 у серпні минулого року. З початку пандемії в країні з 620 000 населення зареєстрували майже 162 000 випадків коронавірусу, 2 385 з яких виявилися смертельними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория