Президент Чорногорії захворів на COVID-19

Президент Чорногорії Міло Джуканович отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У нього легкі симптоми захворювання, він почувається добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Чорногорії.

Напередодні глава балканської країни контактував з людиною, інфікованою коронавірусом.

"Відповідно до епідеміологічних заходів він знаходиться в самоізоляції, звідки буде виконувати свої звичайні президентські обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Президента Чорногорії вакцинували проти COVID-19 у серпні минулого року. З початку пандемії в країні з 620 000 населення зареєстрували майже 162 000 випадків коронавірусу, 2 385 з яких виявилися смертельними.