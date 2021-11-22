UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Института Роберта Коха: обязательная вакцинация - это мера на крайний случай

Автор: Иванна Шовкун

Глава Института Роберта Коха (RKI) в Германии Лотар Вилер заявил, что обязательную вакциницию считает "мерой на крайний случай". Однако он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы вакцинировалось как можно большее количество людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы должны позаботиться, чтобы вакцинировались как можно больше людей, а те, кто уже завершил курс, получили усиливающие дозы", - сказал Вилер.

Про обязательную COVID-прививку он подчеркнул, что такой шаг может быть введен, если все другие варианты не сработают.

"В любом случае, сейчас важно, чтобы каждый максимально ограничил свои контакты, во всех федеральных землях", - сказал он, комментируя локдаун для невакцинированных в Австрии.

Отметим, что австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о введении локдауна с 15 ноября для тех, кто до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Такие люди смогут выходить из дома только в соответствии с ограниченным перечнем оснований.

Напомним, Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока что коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВакцинация