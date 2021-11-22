Президент Института Роберта Коха: обязательная вакцинация - это мера на крайний случай

"Мы должны позаботиться, чтобы вакцинировались как можно больше людей, а те, кто уже завершил курс, получили усиливающие дозы", - сказал Вилер.

Про обязательную COVID-прививку он подчеркнул, что такой шаг может быть введен, если все другие варианты не сработают.

"В любом случае, сейчас важно, чтобы каждый максимально ограничил свои контакты, во всех федеральных землях", - сказал он, комментируя локдаун для невакцинированных в Австрии.

Отметим, что австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о введении локдауна с 15 ноября для тех, кто до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Такие люди смогут выходить из дома только в соответствии с ограниченным перечнем оснований.