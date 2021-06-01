Президент Туркменистана заявил, что в его стране нет больных коронавирусом

В Туркменистане с начала пандемии COVID-19 не обнаружены больные коронавирусом . Добиться этого позволил комплекс мер, включая ужесточение пограничного, миграционного и таможенного режимов.

По его словам, правительство страны с первых дней возникновения угрозы COVID-19 сформировало и подготовило единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом. Она включала в себя комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера.

"Для руководства всей этой работой была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В ее состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти", - уточнил глава государства.

Он отметил, что среди первых предпринятых мер с начала пандемии COVID-19 в стране было введено поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. "Одновременно было ограничено воздушное сообщение с другими странами", - добавил Бердымухамедов.

Президент также уточнил, что сегодня строятся новые карантинные центры и проходит перепрофилирование отдельных медучреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, "схожими при острых инфекциях, приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование".

"Одновременно в стране проводится всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей", - отметил он.

"Вот благодаря такой работе, пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни", - резюмировал Бердымухамедов.