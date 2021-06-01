Президент Туркменистана заявил, что в его стране нет больных коронавирусом
В Туркменистане с начала пандемии COVID-19 не обнаружены больные коронавирусом. Добиться этого позволил комплекс мер, включая ужесточение пограничного, миграционного и таможенного режимов.
Об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает газета "Нейтральный Туркменистан".
По его словам, правительство страны с первых дней возникновения угрозы COVID-19 сформировало и подготовило единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом. Она включала в себя комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера.
"Для руководства всей этой работой была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В ее состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти", - уточнил глава государства.
Он отметил, что среди первых предпринятых мер с начала пандемии COVID-19 в стране было введено поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. "Одновременно было ограничено воздушное сообщение с другими странами", - добавил Бердымухамедов.
Президент также уточнил, что сегодня строятся новые карантинные центры и проходит перепрофилирование отдельных медучреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, "схожими при острых инфекциях, приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование".
"Одновременно в стране проводится всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей", - отметил он.
"Вот благодаря такой работе, пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни", - резюмировал Бердымухамедов.
Как писало РБК-Украина, в Туркменистане весной 2020 года запрещали использовать слово "коронавирус". В такой способ власти пытались скрыть информацию о пандемии.
Напомним, в феврале 2021 года Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны. Также глава государства ввел сына в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.
Отметим, в Туркменистане на территории Марыйского велаята в государственных магазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. При этом справку не выдают, если граждан имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.