"Есть основания для оптимизма": в Германии заявили об улучшении ситуации с COVID

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным болезням должен снизить уровень риска насчет коронавируса в стране до "высокого" с "очень высокого". Ситуация с COVID в стране значительно улучшилась.

"У нас есть основания для оптимизма", - сказал Шпан на пресс-конференции с руководителем RKI Лотаром Уилером, который заявил, что развитие событий улучшается, но пандемия еще не закончена.

В Германии 43% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это около 37,75 млн жителей.

Министр здравоохранения Йенс Шпан ожидает, что к середине июля удастся привить 90% жителей страны

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря.

В начале мая министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".

Руководитель Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что заболеваемость COVID-19 падает во всех возрастных группах, и он надеется, что вскоре эпидемия в Германии будет взята под контроль.

При этом Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против того, чтобы приравнивать вакцинированных против коронавируса с теми, у кого отрицательный тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.

Меркель считает, что неправильно уравнивать в правах людей, получивших отрицательный тест, и тех, кто получил COVID-прививки, потому что защита от вакцинации более надежная.