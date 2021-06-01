ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Есть основания для оптимизма": в Германии заявили об улучшении ситуации с COVID

Новина українською →
Германия, Вторник 01 июня 2021 13:12
"Есть основания для оптимизма": в Германии заявили об улучшении ситуации с COVID Фото: в Германии заявили об улучшении ситуации с COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным болезням должен снизить уровень риска насчет коронавируса в стране до "высокого" с "очень высокого". Ситуация с COVID в стране значительно улучшилась.

Об этом 1 июня заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает Reuters.

"У нас есть основания для оптимизма", - сказал Шпан на пресс-конференции с руководителем RKI Лотаром Уилером, который заявил, что развитие событий улучшается, но пандемия еще не закончена.

В Германии 43% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это около 37,75 млн жителей.

Министр здравоохранения Йенс Шпан ожидает, что к середине июля удастся привить 90% жителей страны

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря.

В начале мая министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".

Руководитель Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что заболеваемость COVID-19 падает во всех возрастных группах, и он надеется, что вскоре эпидемия в Германии будет взята под контроль.

При этом Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против того, чтобы приравнивать вакцинированных против коронавируса с теми, у кого отрицательный тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.

Меркель считает, что неправильно уравнивать в правах людей, получивших отрицательный тест, и тех, кто получил COVID-прививки, потому что защита от вакцинации более надежная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19