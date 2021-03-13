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У президента Армении возникли осложнения от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Президент Армении Армен Саркисян столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. Главе государства пришлось пройти обследование из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщила его пресс-служба, передает interfax.

В сообщении уточняют, что президент Армении Армен Саркисян прошел обследование в медцентре "Астхик" в пятницу, 12 марта. После обследования глава государства вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей.

12 марта в СМИ появилась информация о том, что президента Армении госпитализировали из-за проблем с сердцем. Однако пресс-служба администрации президента эту информацию опровергла.

Заразился коронавирусом Армен Саркисян еще 5 января, когда проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей. Армянский президент сдал тест на коронавирус и тот оказался положительным. Вернулся в родную страну уму удалось только спустя месяц - в начале февраля, после чего возобновил лечение дома.

Напомним, министра здравоохранения Австралии госпитализировали после вакцины AstraZeneca. Его доставили в медучреждение с подозрением на инфекцию.

Ранее мы сообщали, что президент Сирии заразился коронавирусом. Также заболела жена президента.

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