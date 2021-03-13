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У президента Вірменії виникли ускладнення від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавіруса. Главі держави довелося пройти обстеження з-за проблем зі здоров'ям.

Про це повідомила його прес-служба, передає interfax.

В повідомленні уточнюють, що президент Вірменії Армен Саркісян пройшов обстеження в медцентрі "Астхік" у п'ятницю, 12 березня. Після обстеження глава держави повернувся до виконання своїх робочих обов'язків.

12 березня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президента Вірменії госпіталізували через проблеми з серцем. Однак прес-служба адміністрації президента цю інформацію спростувала.

Заразився коронавірусом Армен Саркісян ще 5 січня, коли проводив новорічні свята в Лондоні зі своєю сім'єю. Вірменський президент здав тест на коронавірус і той виявився позитивним. Повернувся в рідну країну розуму вдалося лише через місяць - на початку лютого, після чого відновив лікування вдома.

Нагадаємо, міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після вакцини AstraZeneca. Його доставили у медзаклад з підозрою на інфекцію.

Раніше ми повідомляли, що президент Сирії заразився коронавірусом. Також захворіла дружина президента.

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