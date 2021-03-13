У президента Вірменії виникли ускладнення від коронавірусу

В повідомленні уточнюють, що президент Вірменії Армен Саркісян пройшов обстеження в медцентрі "Астхік" у п'ятницю, 12 березня. Після обстеження глава держави повернувся до виконання своїх робочих обов'язків.

12 березня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президента Вірменії госпіталізували через проблеми з серцем. Однак прес-служба адміністрації президента цю інформацію спростувала.

Заразився коронавірусом Армен Саркісян ще 5 січня, коли проводив новорічні свята в Лондоні зі своєю сім'єю. Вірменський президент здав тест на коронавірус і той виявився позитивним. Повернувся в рідну країну розуму вдалося лише через місяць - на початку лютого, після чого відновив лікування вдома.