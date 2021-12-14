Придет в феврале. В СНБО назвали сроки новой волны COVID в Украине

"Омикрон" придет. Мы от этого никуда не уйдем. Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Его не нужно пугаться. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "Дельту", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в стране были периоды, когда в день прививки делали до 280 тысяч человек, однако этого мало.

"Нам нужно выходить на 300-400 тысяч. Более того, мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать нужно с пожилых людей и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что вакцинация позволит избежать новой волны коронавируса. По его словам, если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки инфекции будут проходить проще.

"С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, нам нужно вакцинироваться. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены. Другое дело, насколько общество будет осознанно для того, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, как будут вести себя наши граждане", - резюмировал Данилов.