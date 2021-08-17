Прикарпатье главный аутсайдер по вакцинации: Минздрав предупредил о последствиях

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел разговор с руководством Ивано-Франковской области и главами общин региона. Поскольку Ивано-Франковская область стала худшей и всех регионов Украины по охвату вакцинацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ляшко в Facebook .

"К сожалению, область по охвату вакцинацией худшая из всех 25 регионов. И сдвигов к улучшению пока не отмечаем", - сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что низкие темпы вакцинации от коронавируса повлияют на количество случаев коронавируса осенью.

"Поверьте, такие темпы вакцинации непременно дадут о себе знать на количестве случаев болезни осенью. Уже сейчас в области самый высокий коэффициент положительных случаев среди всех протестированных", - заявил Ляшко.